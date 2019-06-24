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Свобода судоходства имеет первостепенное значение, — Помпео

Главная » Последние новости » Новости мира » Свобода судоходства имеет первостепенное значение, - Помпео
 
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Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом, на которой обсуждался иранский вопрос и проблема обеспечения безопасности в регионе

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с арабскими союзниками в Персидском заливе иранский вопрос и проблему обеспечения безопасности в регионе, — сообщает Стефен Калин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Салманом. Во время переговоров обсуждалась проблема защиты судов в регионе, которая актуализировалась после нападений на танкеры в Ормузском проливе. «Сегодня состоялась продуктивная встреча с королем Салманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом, на которой обсуждалось обострение напряженности в регионе и необходимость обеспечения безопасности на море в Ормузском проливе. Свобода судоходства имеет первостепенное значение», — написал Помпео в Twitter

Госсекретарь США поблагодарил короля Салмана за срочную встречу в «столь короткие сроки». Министерство СМИ Саудовской Аравии заявило, что «две страны стоят бок о бок в противостоянии враждебной иранской деятельности и борьбе с терроризмом».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 116

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