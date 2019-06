Свобода судоходства имеет первостепенное значение, — Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом, на которой обсуждался иранский вопрос и проблема обеспечения безопасности в регионе

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с арабскими союзниками в Персидском заливе иранский вопрос и проблему обеспечения безопасности в регионе, — сообщает Стефен Калин в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео встретился с королем Саудовской Аравии Салманом. Во время переговоров обсуждалась проблема защиты судов в регионе, которая актуализировалась после нападений на танкеры в Ормузском проливе. «Сегодня состоялась продуктивная встреча с королем Салманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом, на которой обсуждалось обострение напряженности в регионе и необходимость обеспечения безопасности на море в Ормузском проливе. Свобода судоходства имеет первостепенное значение», — написал Помпео в Twitter

Productive meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud today to discuss heightened tensions in the region and the need to promote maritime security in the Strait of Hormuz. Freedom of navigation is paramount. pic.twitter.com/efuZq5EOpK

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 июня 2019 г.

