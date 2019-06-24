Первая победа: В Грузии правящая партия частично выполнила требование демонстрантов

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Лидер правящей партии Грузии заявил, что Грузия проведет следующие парламентские выборы используя исключительно пропорциональную систему голосования

Лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия проведет следующие парламентские выборы используя исключительно пропорциональную систему голосования, что является основным требованием грузинских демонстрантов, — сообщает Миша Джинджикхашвили в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Заявление основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили последовало после четырех дней протестов в столице. Тысячи демонстрантов собрались перед парламентом, требуя проведения досрочных парламентских выборов на пропорциональной основе и смещения с поста министра внутренних дел Георгия Гахарию, которого они обвиняют в насильственном разгоне митинга в четверг.

Толпы демонстрантов пытались штурмовать парламент, возмущенные тем, что пророссийский политик Ираклий Кобахидзе занимает место спикера. Протест отразил нарастающий гнев против России, которая аннексировала Абхазию и Южную Осетию.

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По словам официальных лиц, в результате протестов по меньшей мере 240 человек получили ранения и более 300 человек арестованы.