The Washington Times: Китай усиливает пропагандистскую риторику в торговой войне с США

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Китайские государственные СМИ обвиняют США в стремлении «колонизировать глобальный бизнес» с помощью санкций против Huawei и других китайских технологических компаний

Усилив пропагандистское наступление, китайские государственные СМИ обвиняют США в стремлении «колонизировать глобальный бизнес» с помощью санкций против Huawei и других китайских технологических компаний, — сообщает Кристофер Бодин в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Официальный представитель министерства иностранных дел Лу Канг обвинил американских политиков в «попытке ввести в заблуждение американский народ». В то же время, ни от одной из сторон не было никаких сообщений о прогрессе в возобновлении переговоров, хотя президент Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на встрече G-20 в Японии.

Напомним, активисты по защите прав человека призывают США и другие страны наложить санкции на Китай за репрессии против представителей этнических групп мусульманского меньшинства в северо-западном регионе Синьцзян, где, по оценкам єкспертов, около 1 миллиона человек содержится в лагерях перевоспитания.

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