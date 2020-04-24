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Великобритания обеспокоена запуском Ираном военного спутника

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Великобритания обеспокоена запуском Ираном военного спутника в нарушение резолюции ООН

Представитель МИД Великобритании сообщил, что запуск Ираном военного спутника с использованием технологии баллистических ракет в начале этой недели вызывает серьезную обеспокоенность и не соответствует резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Сообщения о том, что Иран осуществил запуск военного спутника с использованием технологии баллистических ракет, вызывают серьезную обеспокоенность и не соответствуют резолюции 2231 Совета Безопасности ООН», — сказал представитель МИД.

Великобритания обеспокоена запуском Ираном военного спутника

«У нас есть серьезные и давние опасения относительно программы Ирана, связанной с баллистическими ракетами, которая дестабилизирует ситуацию в регионе и создает угрозу для региональной безопасности», — сказал представитель Министерства иностранных дел.

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Ранее, государственный секретарь США Майк Помпео говорил, что «технологии, используемые для запуска спутников на орбиту, идентичны технологиям, которые применяются в межконтинентальных баллистических ракетах».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 49

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