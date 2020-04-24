В Испании растет число заболевших COVID-19

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В Испании растет число заболевших COVID-19. В то же время, по мнению МОЗ, пик заболеваемости уже пройден

В Испании за сутки количество официально подтвержденных заражений COVID-19 составило 6740 человек, что является наибольшим показателем за последние три недели. Об этом сообщает DailyMail, информирует enovosty.com/news.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 219 764. Этот скачок частично объясняется увеличением количества проведенных тестов. За последние сутки число умерших от коронавируса достигло 367 человек, а общее число жертв составило 22 524 человека.

Представители испанского здравоохранения считают, что эпидемия достигла своего пика 2 апреля, когда 950 человек умерли в течение 24 часов. «Мы достигли цели относительно замедления распространения эпидемии, но мы остаемся в тяжелой фазе эпидемии», — заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла.

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Испания начала смягчать карантинные ограничения еще на прошлой неделе. Однако рестораны, отели и общественные места остаются закрытыми.