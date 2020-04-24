В Испании коронавирус циркулировал еще в феврале, ученые-вирусологи сделали сенсационное заявление

Главная » Последние новости » Новости мира » В Испании коронавирус циркулировал еще в феврале, ученые-вирусологи сделали сенсационное заявление В Испании коронавирус циркулировал еще в феврале, ученые-вирусологи сделали сенсационное заявление

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Испанские СМИ взорвала публикация ученых о том, что коронавирусная инфекция нового типа уже циркулировала в Испании, как минимум, с февраля нынешнего года.

Ученые исследовали образцы SARS-CoV-2 из всех регионов страны и установили, что вирус начал распространяться из Валенсии, в которую его привезли фанаты футбольного клуба Валенсия после матча с итальянской Аталантой, проходившего в Милане при скоплении более чем 40-тысячной зрительской аудитории на стадионе, информирует enovosty.com/news.

Проанализировав первые случаи заболевания в стране и последовательности генома SARS-CoV-2, ученые установили, что в стране вирус распространился отнюдь не из Китая.

Началась вспышка коронавирусной инфекции сначала в Валенсии. Вирус привезли те, кто посетил футбольный матч в Милане еще 19 февраля, который состоялся между командами итальянской Аталанты и футбольного клуба Валенсии.

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Именно этот матч послужил биологической бомбой, которая впоследствии привела в движение гигантский механизм распространения вируса внутри Италии и Испании.

По мнению мэра Бергамо, 40 тысяч посетителей матча могли быть заражены новым штаммом коронавируса и впоследствии распространить COVID-19.

По сути, спустя всего лишь два месяца в Италии и Испании уже было порядка 20 тысяч погибших от SARS-CoV-2.

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Сейчас задача испанских властей установить, какое реальное количество населения страны уже имеет иммунитет к новому штамму коронавируса, поскольку именно эти данные помогут спрогнозировать дальнейшее распространение SARS-CoV-2 в стране.

Ученые предполагают, что если вирус появился в стране еще в феврале, соответственно и количество людей, которые резистентны к новому штамму вируса должно быть существенно больше, чем предполагалось ранее.