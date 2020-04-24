В Испании арестовали известного члена ИГИЛ, которого все считали мертвым

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Сотрудники разведки поражены тем, что он смог уклониться от международных пограничников и беспрепятственно вернуться на континент.

Арест в Испании скандально известного члена Исламского государства из Лондона, который, по мнению властей, был убит в Сирии, вызвал опасения у сотрудников службы безопасности, что иностранные боевики выжили в падении территории, контролируемой ИГИЛ. , информирует enovosty.com/news.

Хуже того, источники сообщили Инсайдеру, что он нашел способ вернуться обратно в Европу, избежав таможенных проверок и биометрического отслеживания на границах.

Абдель-Маджед Абдель-Бари и его два неназванных сообщника были арестованы в понедельник испанской полицией в средиземноморском портовом городе Альмерия после координации с британской службой внутренней разведки MI5, которая пыталась отследить его с тех пор, как он покинул Великобританию, чтобы присоединиться к ИГИЛ в Сирии в 2015 году.

Абдель-Бари — сын Аделя Абдель Бари, которого обвиняют в убийстве 224 человек в результате взрывов бомб по всей Африке. Некоторые считают, что он связан с террористической ячейкой, которая совершила бойню в «Батаклане» в Париже в 2015 году.

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Он является одним из самых известных европейских членов ИГИЛ, который был арестован после возвращения в Европу из Сирии после ареста членов ячейки Моленбек в Брюсселе, проводившей террористические атаки по Франции и Бельгии с 2014 по 2016 год.

Абдель-Бари вырос в доме в Майда Вейл, Северный Лондон. Его адрес проживания был недалеко от адреса Мохаммеда Эмвази, более известного как «Джихади Джон».

Источники в разведке заявили, что они были потрясены тем, что такая крупная фигура может остаться незамеченной в Европе.

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«Это серьезная проблема», — сказал сотрудник по борьбе с терроризмом в Бельгии.

«Абдель-Бари не тот сирийский парень, о котором никто никогда не слышал. Он известный джихадист из известной семьи джихадистов, который активно занимался пропагандой в социальных сетях. Теперь выясняется, что он не мертв, а живет в съемной квартире на испанском побережье».

Источник: Businessinsider