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Трамп предложил медикам попробовать ввести внутривенно дезинфицирующее средство пациентам с SARS-CoV-2, медики озадачены

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп предложил медикам попробовать ввести внутривенно дезинфицирующее средство пациентам с SARS-CoV-2, медики озадачены
 
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Во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп выразил пожелания проверить, как работает дезинфицирующее средство внутри организма человека, поскольку дезинфекторы способны убить вирус всего за одну минуту на поверхностях.

Трамп предложил медикам попробовать ввести внутривенно дезинфицирующее средство пациентам с SARS-CoV-2, медики озадачены

Трамп предположил, что такой же механизм работает и внутри человеческого организма, информирует enovosty.com/news.

На брифинге посвященном борьбе с коронавирусом нового типа, Дональд Трамп поделился своими предположениями и виденьем способов борьбы с COVID-19.

Обладая информацией, что вирус погибает под воздействием ультрафиолета, а также быстро теряет свою активность при контакте с дезинфицирующими средствами, Трамп выразил предположение о целесообразности применения этих методов на человеческом организме.

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Так, к примеру, Президент США предложил просветить тело больных на коронавирус мощным ультрафиолетовым излучением, а также в виде эксперимента попробовать ввести внутривенно пациентам с коронавиусной инфекцией дезинфектор.

Врачи немного озадачены предложениями президента Трампа и настоятельно просят американцев в случае недомогания обращаться за помощью к медикам и следовать традиционной терапии. Поскольку советы Дональда Трампа способны нанести непоправимый вред здоровью.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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