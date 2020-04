Силы НАТО провели учебные полеты «Ramstein Alloy 20-1» над Балтийским морем (ВИДЕО)

Силы НАТО провели учебные полеты «Ramstein Alloy 20-1» над Балтийским морем, целью которых была отработка координации взаимодействия союзников и партнеров НАТО

Силы НАТО провели учебные полеты над Балтийским морем. Учения были направлены на отработку навыков по организации воздушного патрулирования. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

20 и 21 апреля военно-воздушные силы четырех стран-членов НАТО и двух партнеров провели тренировочные полеты в международном воздушном пространстве Балтийского моря. Целью учений была отработка координации взаимодействия союзников и партнеров НАТО

Участники учений отрабатывали несколько ситуаций, включая воздушную дозаправку истребителей, сопровождение самолета, потерявшего связь с гражданским воздушным контролем, и спасение истребителя после аварии.

On April 20-21, four Allies 🇧🇪🇩🇪🇱🇹🇵🇱, two Partners 🇫🇮🇸🇪, and a @NATO E-3A AWACS plane conduct live-fly training flights in segregated training areas and international airspace over the Baltic Sea in support of #RamsteinAlloy 20-1 exercise. #WeAreNATO

👉 https://t.co/9pX0j1BM3o pic.twitter.com/C0J2lJWJ0y

— Baltic Security (@balt_security) April 20, 2020