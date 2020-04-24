Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом

Главная » Последние новости » Новости мира » Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом

Закрыть Отправить

Ангела Меркель призвала все страны мира к сотрудничеству в разработке вакцины против COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала все страны мира к сотрудничеству в разработке вакцины против COVID-19, заявив, что пандемия выходит за границы стран и противостоять ей можно только совместно. Об этом сообщает Дэввид Райзинг в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Выступая перед парламентом, во время которого депутаты находились на расстоянии, которое соответствует правилам социальной изоляции, Меркель сказала, что немецкие ученые активно работают над созданием вакцины. Однако «международное сотрудничество в разработке вакцины против вируса чрезвычайно важно», — сообщила Меркель

«Наука никогда не бывает национальной, наука служит человечеству», — сказала она. «Таким образом, само собой разумеется, что когда лекарство или вакцина найдены, протестированы, выпущены и готовы к использованию, они должны быть доступны жителям всех стран мира», — сказала Меркель

Читайте: Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, - Александр Палий

Германия на этой неделе начала постепенно ослаблять карантинные ограничения после нескольких недель блокировки, позволяя небольшим магазинам открываться, сохраняя при этом социальное дистанцирование. Меркель предупредила, что, хотя количество новых случаев инфицирования замедляется, «мы все еще идем по тонкому льду».