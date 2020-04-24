РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

24.04.2020 г.
19:45Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом
19:16США усилили свое боевое присутствие на Аляске новыми истребителями
18:39Путин строит цифровой концлагерь, - военный эксперт
18:20В Испании растет число заболевших COVID-19
17:39В Италии владельцы пляжей готовятся к открытию пляжного сезона (ФОТО)
16:58В Беларуси официально подтвердили COVID-19 у почти 9 тысяч человек
16:46Германия инициирует переговоры о прекращении военных действий на Донбассе
Все новости мира

Аналитика

23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...
20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...
17.04.2020

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из ...

Последние новости

24.04.2020 г.
19:58 Украина разрабатывает ударную версию вертолета с новейшими управляемыми ракетами, - КБ "Луч" (ВИДЕО)
19:45 Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом
19:16 США усилили свое боевое присутствие на Аляске новыми истребителями
18:48 Киберполиция разоблачила продавца-консультанта в краже данных банковских карт клиентов супермаркета
18:39 Путин строит цифровой концлагерь, - военный эксперт
18:20 В Испании растет число заболевших COVID-19
17:57 "Никто не будет нам указывать!": Арахамия прокомментировал заявление Грузии об отзыве посла
17:39 В Италии владельцы пляжей готовятся к открытию пляжного сезона (ФОТО)
17:13 Из РФ на оккупированный Донбасс прибыла очередная партия наемников, - разведка
16:58 В Беларуси официально подтвердили COVID-19 у почти 9 тысяч человек
16:46 Германия инициирует переговоры о прекращении военных действий на Донбассе
16:18 Кремль не отказался от своих намерений в отношении Украины, - Андрей Пионтковский
15:56 Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год
15:36 Великобритания обеспокоена запуском Ираном военного спутника
15:03 Силы НАТО провели учебные полеты «Ramstein Alloy 20-1» над Балтийским морем (ВИДЕО)
15:00 Тепло и дождливо: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в последние выходные апреля
14:54 Контролировать киевлян, находящихся на обязательной самоизоляции, будет telegram-бот, - КГГА
14:40 Киев снова оказался в рейтинге самых грязных городов: в каких районах показатели зашкаливают
14:20 Kia анонсировала запуск серийного производства новейшего полностью электрического кроссовера
14:19 Каменный дождь в Индии: есть пострадавшие (ВИДЕО)
14:10 Уровень безработицы в США приближается к показателям времен Великой депрессии
14:07 Нужно прекратить делать дойную корову для частного бизнеса из государственной компании – и.о. главы НАЭК Энергоатом
13:51 Украинцев ждет массовое тестирование на наличие антител к COVID-19, - Ляшко
13:40 В Испании арестовали известного члена ИГИЛ, которого все считали мертвым
13:38 Повторное инфицирование на SARS-CoV-2 возможно, полагают украинские иммунологи
13:28 Коронавирус способен усиливать свертываемость крови и образовывать тромбы, - ученые
13:20 Виталий Кличко рассказал, когда откроются столичные школы и детские сады (ВИДЕО)
13:15 В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер
12:55 Трамп предложил медикам попробовать ввести внутривенно дезинфицирующее средство пациентам с SARS-CoV-2, медики озадачены
12:48 Лекарство от коронавируса появится в ближайшие недели, - ВОЗ
12:42 В Испании коронавирус циркулировал еще в феврале, ученые-вирусологи сделали сенсационное заявление
12:40 Компания Ford представила новый мощнейший электрический Mustang (ВИДЕО)
12:25 США на первом месте по количеству заболевших COVID-19, в Китае - рекордно низкий показатель
12:20 Американский вертолет UH-60V Black Hawk прошел начальные испытания
12:18 В Беларуси сгорела еще одна деревня - опять жгли траву (ФОТО)
11:30 Коронавирус косит российскую армию и топит российский флот, - "Злой одессит"
11:28 Хороший урок: Наконец-то сбылась мечта жителей Донбасса, которые хотели "как в России" - Казанский
11:10 Коронавирус может вызывать внезапный инсульт: кто в группе риска
11:08 Стало известно, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19
11:06 Как в Украине будут отменять карантин: Новое заявление правительства
09:04 Что может быстро убить коронавирус: В США поделились интересными данными
09:02 Портников рассказал о самом большом страхе Путина
09:00 Как Украине подготовиться ко второй волне COVID-19
07:50 Уже часть истории: граффити и рисунки посвящают COVID-19 (ФОТО)
07:40 Киевский зоопарк остался без центрального входа: что случилось (ФОТО)
07:30 Аргентина оказалась на грани дефолта, - The Wall Street Journal
07:15 Назван случай, при котором водитель имеет право на отмену штрафа полиции
07:07 Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились - Лукашенко
07:00 В центре Луцка расцвели декоративные сливы родом из Ирана (ФОТО)
01:38 В Нью-Йорке от коронавируса умирают 9 из 10 подключённых к ИВЛ пациентов
01:03 Иран приказал атаковать корабли США в случае конфликта
23.04.2020 г.
23:31 Российская ЧВК "Вагнер" применяет нервно-паралитический газ - Министр внутренних дел Ливии
22:30 В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк - яркие фото
22:21 Пользователя Instagram оштрафовали за «неуважение к власти» из-за карикатуры Сергея Елкина с Путиным, отбирающим аппарат ИВЛ
22:17 Причастен к 4 тысячам пыток и 58 убийствам: полковника спецслужб Башара Асада судят в Германии
21:45 В Испании арестовали мэра: был пьяным за рулем и покусал полицейского
21:30 Украина будет одной из самых больших жертв пандемии коронавируса в мире - экономист
20:59 В Эфиопии ученые нашли тысячелетние руины храма
20:46 Путин теряет контроль над Северным Кавказом
20:31 Цены на российский газ в Европе бьют антирекорд за антирекордом, - Злой Одессит
Все новости »

Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом

Главная » Последние новости » Новости мира » Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом
 
Печать Отправить на почту

 

 

Ангела Меркель призвала все страны мира к сотрудничеству в разработке вакцины против COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала все страны мира к сотрудничеству в разработке вакцины против COVID-19, заявив, что пандемия выходит за границы стран и противостоять ей можно только совместно. Об этом сообщает Дэввид Райзинг в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Выступая перед парламентом, во время которого депутаты находились на расстоянии, которое соответствует правилам социальной изоляции, Меркель сказала, что немецкие ученые активно работают над созданием вакцины. Однако «международное сотрудничество в разработке вакцины против вируса чрезвычайно важно», — сообщила Меркель

Меркель призывает к международному сотрудничеству в борьбе с вирусом

«Наука никогда не бывает национальной, наука служит человечеству», — сказала она. «Таким образом, само собой разумеется, что когда лекарство или вакцина найдены, протестированы, выпущены и готовы к использованию, они должны быть доступны жителям всех стран мира», — сказала Меркель

Читайте: Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, - Александр Палий

Германия на этой неделе начала постепенно ослаблять карантинные ограничения после нескольких недель блокировки, позволяя небольшим магазинам открываться, сохраняя при этом социальное дистанцирование. Меркель предупредила, что, хотя количество новых случаев инфицирования замедляется, «мы все еще идем по тонкому льду».


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 31

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Все статьи


Читайте также

ЕС планирует постепенно снимать ограничения на пересечение Шенгенской зоны
 В Украине планируют ввести госрегулирование цен на некоторые продукты питания
Украине необходимо возобновить сотрудничество с МВФ, - Александр Палий
 Трамп приглашает Китай присоединится к соглашению "New START agreement"
Мы стоим на пороге экономического кризиса, - Денис Шмыгаль
 Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку боевиков «МГБ ЛНР» завербовать украинца (ВИДЕО)
Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: подробности
 "Вопрос нескольких месяцев": В Кабмине рассказали о ситуации с МВФ

Армия

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»
Снайперская винтовка «Форт-301»
Пистолет «Форт-12»
Бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle (США)
Вся армия    >>

Персоны

Меладзе
Константин
Павловский
Андрей
Рабинович
Вадим
Кириленко
Вячеслав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: На Черниговщине после пылевой бури образовалась пустыня (ФОТО) (14604)

Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет (9796)

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый мировой рекорд (7788)





Коронавирус

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 