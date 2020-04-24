Ким Чен Ын прячется от коронавируса на курорте — корейские СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » Ким Чен Ын прячется от коронавируса на курорте - корейские СМИ Ким Чен Ын прячется от коронавируса на курорте - корейские СМИ

Закрыть Отправить

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в настоящее время прячется на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря.

Об этом стало известно южнокорейскому телеканалу Channel A.

По его данным, северокорейский лидер на прошлой неделе покинул Пхеньян, где существуют повышенные риски подхватить коронавирусную инфекцию из-за высокой плотности населения. Кроме того, коронавирус якобы выявили у людей из близкого круга политика, информирует enovosty.com/news.

Чтобы обезопасить себя, Ким Чен Ын решил отправиться на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где находится принадлежащая ему вилла. Также известно, что на территории резиденции располагается частное медицинское учреждение.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на представителей американской разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции на сердце. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

Читайте: Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации» - СМИ Северной Кореи

Власти и СМИ Северной Кореи никак не отреагировали на появившиеся сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. Отмечалось, что ранее они быстро реагировали и опровергали различные слухи.

Только 22 апреля Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства. Агентство DPRK News Service сообщило в Twitter, что Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации».

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что ничего не знает о тяжелом состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.

Читайте: Ким Чен Ын в критическом состоянии: Трамп прокомментировал ситуацию

Сообщения в СМИ по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях больше не появлялся и его никто не видел.