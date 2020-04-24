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Германия инициирует переговоры о прекращении военных действий на Донбассе

Главная » Последние новости » Новости мира » Германия инициирует переговоры о прекращении военных действий на Донбассе
 
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Хейко Маас сообщил, что на следующей неделе проведет видеоконференцию по урегулированию конфликта на востоке Украины

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что на следующей неделе он проведет видеоконференцию с представителями Украины, Франции и РФ, чтобы попытаться добиться прогресса в усилиях по прекращению военного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Встреча представителей четырех стран в Париже в декабре прошлого года привела к соглашению о возобновлении мирного процесса и обмену заключенными. Но эта встреча не смогла решить многие важные вопросы. Маас сказал, что он говорил со своими коллегами в последние дни. «Мы отметили, и никто не оспаривал этого, что значительная часть договоренностей еще не выполнена», — сказал он.

«Вот почему важно придать новый импульс решениям и их реализации», — сказал Маас. По его словам, министры иностранных дел согласились провести видеоконференцию на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что украинские силы и поддерживаемые Россией оккупанты на Донбассе обменялись 34 заключенными.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 190

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