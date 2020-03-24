Хакеры устроили кибератаку на ВОЗ, — Reuters
Хакеры устроили кибератаку на ВОЗ. По мнению эксперта, хакеров интересует информация о лекарствах, тестах или вакцинах, касающихся коронавируса
Хакеры осуществили кибератаку на Всемирную организацию здравоохранения. За последний месяц количество кибератак на ВОЗ увеличилось более, чем в два раза. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.
Хакеры пыталсь украсть пароли у нескольких сотрудников агентства. «Наблюдается значительный рост целевого воздействия на ВОЗ и другие инциденты в области кибербезопасности», — сказал директор по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аджио в телефонном интервью.
В прошлом месяце ВОЗ опубликовала предупреждение — доступно здесь здесь — предупреждение о том, что хакеры выдают себя за агентство, которое крадет деньги и конфиденциальную информацию у общественности.
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Эксперт в сфере кибербезопасности сообщил, что хакеры в последнее время патаются проникнуть в базы данных многих медицинских и гуманитарных организаций. «В такие моменты любая информация о лекарствах, тестах или вакцинах, касающихся коронавируса, будет бесценной и приоритетной для любой разведывательной организации пострадавшей страны», — сказал эксперт.