В Ухане отменяют карантин. Китай постепенно возвращается к нормальной жизни

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По заявлению китайских властей карантин в городе Ухань, который длился более двух месяцев, подходит к концу.

Так уже 8 апреля, официальный Китай планирует постепенно отменять все карантинные меры в 11 миллионом городе. В ближайшее время планируется восстановить транспортное сообщение между городом Ухань и остальным Китаем. , информирует enovosty.com/news.

Уже с 25 марта ограничительные меры будут сняты в провинции Хубэй. В этой провинции находится город Ухань, где и произошла вспышка коронавируса. Именно эта провинция была жестко изолирована от остального Китая и были предприняты беспрецедентные ограничительные меры, что позволило предотвратить распространение коронавируса на остальную территорию КНР.

По информации Национальной комиссии по охране здоровья КНР за весь период пандемии в Китае выздоровели 90% заболевших на COVID 19.

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Следует отметить, что с начала эпидемии на территории Китая было зафиксировано 81 171 случай заболевания на коронавирус. Более 73 тысяч инфицированных выздоровели. А это значит, что немногим более 90% процентов от общего числа инфицированных полностью побороли болезнь и вернулись к нормальной жизни.

За прошлые сутки в Китае зафиксировано 78 новых случаев заражения. В основном это привозные случи. При этом, за последние сутки выздоровели и покинули больницы более 450 пациентов.

Можно констатировать, что благодаря правильным и своевременным карантинным мерам, а также быстрому отслеживанию и нейтрализации новых случаев заражения, Китаю в кратчайшие сроки удалось обуздать COVID 19.