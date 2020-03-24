В Италии планируют существенно увеличить дефицит госбюджета

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Министр экономики и финансов сообщил, что правительство планирует существенно увеличить дефицит госбюджета

Министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьери сообщил, что правительство Италии планирует попросить парламент существенно увеличить уровень дефицита госбюджета в 2020 году. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Выступая в парламенте, Гуальтьери заявил, что министерство экономики и финансов прогнозирует значительное сокращение валового внутреннего продукта в первой половине этого года.

Стремительное распространение коронавирусной инфекции разрушило итальянскую экономику и привело к ухудшению деловой активности.

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Ранее сообщалось, что в Италии за текущие сутки от коронавирусной инфекции умерли 743 пациента. Общее количество умерших составляет 6 820 человек. Число инфицированных за сутки возросло на 3 612 человек и достигло 54 030 тыс человек.