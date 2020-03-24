У четырех солдат миссии НАТО обнаружили коронавирус

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У четырех солдат миссии НАТО в Афганистане обнаружили коронавирус

Тесты на коронавирус четырех военнослужащих миссии НАТО в Афганистане дали положительный результат. Об этом сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

По словам представителей НАТО, это первые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди военнослужащих. «Военнослужащие недавно прибыли в страну и находились на профилактическом осмотре, когда у них появились симптомы заболевания. Они сразу были изолированы и прошли необходимое тестирование», — говорится в заявлении миссии

«Мы приняли все необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в НАТО

В то же время, в заявлении не говорится, являются ли военнослужащие американцами.

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Согласно данным НАТО, около 1500 военнослужащих и гражданских лиц в Афганистане в настоящее время живут в специальных «скрининг-объектах». У 38 человек появились симптомы гриппа и они находятся в изоляции.