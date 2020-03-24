Трамп предлагает прервать карантин в США и продолжить работать

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Дональд Трамп, в условия стремительно падения экономики США, призвал выйти из режима тотального карантина.

Так, в своём твиттере, Трамп опубликовал неоднозначный твит с призывом прекращать, как он выразился, массовое безделье. , информирует enovosty.com/news.

«Лечение не может быть хуже, чем сама проблема», — заявил Дональд Трамп, дав понять, что страна должна прекратит карантинные меры и возвращаться к обычной жизни.

Серьезные опасения Трампа можно понять, поскольку по прогнозам аналитиков второй квартал может приподнести «сюрприз» в виде падения экономики США на 50%. Подобного уровня крутое пике больше характерно для военного периода.

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Характерно, что подобные заявления президента Трампа звучат на фоне стремительного роста инфицированных в стране. Пока даже рано говорить о стабилизации ситуации, поскольку пандемия только набирает обороты в США.

Кроме того, Трамп рассматривает возобновление деловой активности уже после 15 дневного карантина в тех штатах, где наблюдается низкое число инфицированных на COVID 19. В качестве примера он назвал такие штаты как Небраска, Айдахо и Айову.

Многие республиканцы опасаются, что сложная экономическая ситуация в стране, которая сложилась в США в следствии пандемии коронавируса, существенно усложнит Трампу получение победы на выборах в ноябре 2020 года.