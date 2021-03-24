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Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, - Reuters
 
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Северная Корея провела тестовые запуски двух ракет малой дальности.

Северная Корея провела испытания ракет малой дальности. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

Испытание было проведено всего через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал сотрудничать с Северной Кореей по вопросам денуклеаризации и раскритиковал ее «системные и широко распространенные» нарушения прав человека

Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, — Reuters

В США сообщили, что проводимый администрацией президента пересмотр политики в отношении Северной Кореи находится на «заключительной стадии» и на следующей неделе стратегию развития отношений с Северной Кореей представители США обсудят с советниками по национальной безопасности Японии и Южной Кореи.

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Официальные лица заявили, что после неудавшегося саммита в Ханое в феврале 2019 года с Северной Кореей было «очень мало диалога или взаимодействия»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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