Рай для оленей: в древнем японском городе рогатые животные ходят по магазинам и ресторанам (ФОТО)
Повседневная жизнь священного животного города остается практически неизменной.
Туристические поездки отменены. Рестораны опустели. А в вековых храмах обстановка тише, чем обычно. Это все о Нара — древнем городе в Японии, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса., информирует enovosty.com/news.
Весь Нара страдает из-за того, что храмы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, закрыты, поскольку Япония борется с вирусом.
Страдают все, кроме оленей. Повседневная жизнь священного животного города остается практически неизменной.
В то время как большинство оленей остаются в пределах своего места обитания — парка, некоторые доходят аж до сувенирных магазинов и ресторанов. Олени имеют право ходить где угодно, а водители уважают это право.
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Меньшее количество туристов означает лишь немного большую конкуренцию за угощения или «оленьи крекеры», которые в основном делают из пшеничной муки.
Источник: Associated Press