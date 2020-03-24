Рай для оленей: в древнем японском городе рогатые животные ходят по магазинам и ресторанам (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Рай для оленей: в древнем японском городе рогатые животные ходят по магазинам и ресторанам (ФОТО) Рай для оленей: в древнем японском городе рогатые животные ходят по магазинам и ресторанам (ФОТО)

Закрыть Отправить

Повседневная жизнь священного животного города остается практически неизменной.

Туристические поездки отменены. Рестораны опустели. А в вековых храмах обстановка тише, чем обычно. Это все о Нара — древнем городе в Японии, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Весь Нара страдает из-за того, что храмы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, закрыты, поскольку Япония борется с вирусом.

Страдают все, кроме оленей. Повседневная жизнь священного животного города остается практически неизменной.

В то время как большинство оленей остаются в пределах своего места обитания — парка, некоторые доходят аж до сувенирных магазинов и ресторанов. Олени имеют право ходить где угодно, а водители уважают это право.

Читайте: Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35

Меньшее количество туристов означает лишь немного большую конкуренцию за угощения или «оленьи крекеры», которые в основном делают из пшеничной муки.

Источник: Associated Press