«Кто это воет на болоте?»: Ёлкин обратил внимание на введение карантина в Британии

Главная » Последние новости » Новости мира » "Кто это воет на болоте?": Ёлкин обратил внимание на введение карантина в Британии "Кто это воет на болоте?": Ёлкин обратил внимание на введение карантина в Британии

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В Британии всё же решили не делать ставку на коллективный иммунитет, а ввести жесткий карантин

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил карантина на протяжении трёх недель. Британцам позволено покидать дома лишь для «очень ограниченных целей», как вот покупка предметов первой необходимости; физической активности (раз в день и только в одиночку); медицинских нужд; поездки на работу и с работы, но когда это «абсолютно необходимо». На эту ситуацию обратил внимание известный карикатурист Серей Ёлкин, который вспомнил об известном детективе Шерлоке Холмсе, информирует enovosty.com/news.

К слову, несмотря на жесткое обращение премьера, британцы, так и украинцы, не торопятся оставаться дома: сегодня там наблюдается переполненный транспорт и большие столпотворения на остановках.