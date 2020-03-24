Компания SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

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Компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Компания SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlinks, несмотря на отказ двигателя ракеты вскоре после старта. Об этом сообщает Марсиа Дунн в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что один из девяти главных двигателей ракеты преждевременно отключился во время старта. Но спутники все-таки были выведены на орбиту. В общей сложности количество интернет-спутников составляет 360 штук

Выведенные на орбиту спутники Starlinks являются шестой партией, отправленной SpaceX на орбиту менее чем за год. Маск планирует запустить в космос тысячи Starlink, которые должны обеспечить доступ к интернету всем жителям земного шара.

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