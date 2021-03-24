Associated Press: Макрон меняет стратегию и начинает массовую вакцинацию

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Макрон меняет стратегию и начинает массовую вакцинацию от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон поменял стратегию и выступил за массовую вакцинацию от вируса COVID-19, число заболевших от которого стремительно растет на севере Франции и парижском регионе. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Associated Press.

«В центре битвы в ближайшие недели и месяцы будет вакцинация», — сказал Макрон, объявив о снижении возраста граждан, имеющих право на прививки.

В парижском регионе уровень инфицирования людей в возрасте от 20 до 50 лет составляет примерно 800 человек на 100 000 жителей.

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Минздрав сообщает, что около 200 «мегацентров» будут делать до одного миллиона прививок в неделю. «Нет ни праздников, ни выходных. Мы должны вакцинировать каждый день, вакцинировать также и по вечерам», — сказал Макрон