В Италии растет число смертей от коронавируса

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В Италии от коронавируса умер пятый человек. Всего в стране опасным вирусом инфицировано 219 человек

В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса. В больнице Ломбардия скончался 88-летний мужчина. Об этом сообщает издание Corriere della Sera, информирует enovosty.com/news.

Ранее в Бергамо утром скончался 84-летний мужчина. Согласно обнародованным даным, всего в Италии коронавирусом инфицировано 219 человек. В сообщении говорится, что заражению коронавирусом наиболее подвержены пожилые люди.

Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана сказал, что необходимо немного подождать, чтобы увидеть результаты принятых мер, которые должны внести вклад в замедление распространения коронавируса. Аттилио Фонтана сообщил, что никто не ожидал, что распространение вируса будет таким агрессивным

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Ранее правительство Италии ввело чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса в Европе. В результате чего, десять городов в северных регионах Венето и Ломбардия были изолированы, а местных жителей власти попросили оставаться дома.

Ранее сообщалось, что из-за распространения в Италии коронавируса нового типа COVID-19 модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте