В Италии семь человек скончались от коронавируса, — Deutsche Welle

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В Италии семь человек скончались от коронавируса. Число инфицированных COVID-19 превысило 220 человек

В Италии от коронавируса умер седьмой человек. Пятеро человек скончались сегодня. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что число инфицированных коронавирусом COVID-19 уже превысило 220 человек. Большинство из заболевших находятся в Ломбардии и Венето. По всей северной Италии временно закрыты университеты, школы, музеи, кинотеатры, кафе, рестораны, запрещены массовые мероприятия, отменен знаменитый венецианский карнавал

Ранее сообщалось, что из-за распространения в Италии коронавируса нового типа COVID-19 модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте