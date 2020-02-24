В Италии от коронавируса умер шестой человек

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В Италии количество жертв от коронавируса возросло до шести человек

В Италии количество умерших от коронавируса возросло до шести человек. Об этом сообщает Rai News, информирует enovosty.com/news.

Шестой жертвой стала женщина, которая была госпитализирована в Ломбардии. Общее число летальных исходов в Ломбардии достигло 5 случаев. Еще один мужчина умер в Венето. Все умершие являются пожилыми людьми. В Италии по состоянию на 24 февраля общее число инфицированных достигло 224 человека. Италия находится на третьем месте по числу заболевших коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за распространения в Италии коронавируса нового типа COVID-19 модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы в Милане, а также фабрики в Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте

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