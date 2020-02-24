Стоимость золота дорожает из-за коронавируса

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Стоимость золота на рынке ценных металлов начала стремительно расти. За последний год цена на драгметалл подскочила на 10%

Стоимость золота на рынке ценных металлов начала стремительно расти из-за паники вокруг коронавируса Covid-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Фьючерсы на золото увеличились на 2,5% и составили 1680 долларов за унцию. В результате, цена на золото достигла семилетнего максимума. Также отмечается, что за последний год стоимость золота подскочила на 10%

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость золота растет из-за увеличения привлекательности защитных активов на фоне растущих опасений по поводу коронавируса

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