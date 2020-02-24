Мировые фондовые индексы стремительно снижаются, — Reuters

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Фондовые индексы ведущих мировых бирж снижаются из-за коронавируса

Мировые фондовые индексы стремительно снижаются из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Милане фондовый индекс биржи снизился более чем на 4,5% после резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом. Индексы бирж Парижа и Франкфурта уменьшились более чем на 3,5%, а лондонский FTSE упал на 3,3%, потеряв около 400 миллиардов долларов рыночной стоимости компаний за несколько часов.

В Азии южнокорейский KOSPI снизился на 3,9% после того, как правительство объявило о чрезвычайном положении. Количество заболевших возросло до 763, а смертельных случаев — до семи. Фондовый индекс Австралии снизился на 2,25%, а фондовый индекс Новой Зеландии упал на 1,8%.

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