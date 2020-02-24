Мировые цены на нефть падают

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Мировые цены на нефть падают из-за распространения коронавируса

Мировые цены на нефть снижаются из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает Марк Джонс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, резкое снижение стоимости нефти оказывает негативное влияние на перспективы мирового роста. По состоянию на 13.06, 24 февраля, на сырьевых рынках стоимость нефти марки Brent подешевела на 4% до 56,2 долл за баррель, а цена на нефть марки WTI снизилась на 4% до 51,3 доллара за баррель.

«В то время, как в некоторых регионах Китая наблюдается улучшение статистики … рынки будут оставаться на грани до тех пор, пока ситуация не улучшится в Иране, Италии, Южной Корее и Японии», — сообщает старший аналитик OANDA Эдвард Мойя

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Напомним, ранее сообщалось, что цена на нефть упала из-за распространения коронавируса, а трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии коронавируса в ближайшие дни.