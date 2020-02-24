Испания закрыла все аэропорты на Канарских островах из-за мощного урагана (ФОТО)

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Испания закрыла все аэропорты на Канарских островах из-за мощного урагана

Испанские власти закрыли все аэропорты на Канарских островах из-за урагана, засыпающего архипелаг песком и пылью. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Власти Испании заявили, что прибывающие на Канарские острова самолеты перенаправлятся в другие аэропорты. А рейсы из Канарских островов временно запрещены

Представители местных органов власти говорят, что порывы ветра могут достигать 120 км/ч. На Канарских островах также закрыты школы.

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Ураган, называемый местными жителями «calima», переносит из пустыни Сахара огромные объемы песка и пыли, которыми потом накрывает Канарские острова