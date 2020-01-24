В США подтвердили второй случай заболевания китайским смертельным коронавирусом, — Reuters

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили второй случай заболевания китайским коронавирусом

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) официально подтвердили второй случай заболевания китайским смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Джулия Стинхузен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Также в CDC сообщили, что сейчас проводится анализ состояния здоровья еще 63 заболевших гриппом на предмет выявления коронавируса 2019-nCoV.

Комиссар Чикагского департамента общественного здравоохранения доктор Эллисон Арвади отметила, что заболевшая женщина находится в стабильном состоянии.

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Арвади рассказала, что через несколько дней после прибытия домой из Китая американка почувствовала себя плохо и позвонила врачу. Врач поинтересовался историей ее поездки и сразу направил ее в больницу. Персонал больницы провел полное клиническое обследование и обнаружил коронавирус 2019-nCoV. Представители CDC сообщили, что в ближайшие дни ожидается поступление в больницы большего числа заболевших опасным вирусом