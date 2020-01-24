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В США подозревают, что «повар Путина» через «Конкорд Менеджмент» финансировал «ферму троллей»

Главная » Последние новости » Новости мира » В США подозревают, что "повар Путина" через «Конкорд Менеджмент» финансировал "ферму троллей"
 
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В США российская компания «повара Путина» проиграла судебное дело и теперь обязана предоставить в американский суд необходимые документы.

В США окружным судьей Дабни Фридрихом было принято решение о возможности вызова в суд представителей компании «Конкорд Менеджмент», которая принадлежит «повару Путину» Евгению Пригожину, в рамках расследования по вмешательству в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает Джефф Мордок в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

В революционном решении окружной судья США Дабни Фридрих заявила, что повестка в суд не будет нарушать российское законодательство. Она также постановила, что суд уполномочен направить повестку в российскую компанию, даже если она не ведет бизнес в Соединенных Штатах.

В США подозревают, что «повар Путина» через «Конкорд Менеджмент» финансировал «ферму троллей»

Руководство «Конкорд Менеджмент» обвиняется в финансировании российской фермы троллей, известной как Агентство интернет-исследований (IRA). Пригожин через «Конкорд Менеджмент» финансировал деятельность IRA.

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В прошлом году министерство юстиции выдало постановление, согласно которому представители «Конкорд Менеджмент» должны предоставить американским следователям необходимые документы, связанные с сотрудничеством компании с IRA. Адвокаты «Конкорд Менеджмент» утверждают, что повестка в суд будет нарушать российские законы, запрещающие доступ к компьютерным сетям, что может привести к пятилетнему тюремному сроку. Теперь представители компании обязаны предоставить в американский суд необходимые документы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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