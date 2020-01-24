В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0

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В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0

В армии США сообщили, что военные инженеры вместе с коллегами из Корпуса морской пехоты работают над созданием новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0 для обеспечения стрелку большей безопасности без дополнительной нагрузки на транспортное средство. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

«TOGPK 2.0 — это новейшая турель, которую мы разработали совместно с Корпусом морской пехоты США», — сказал руководитель проекта Томас Киль.

«В конструкции TOGPK 2.0 используются новые материалы для брони, полученные в Исследовательской лаборатории командования по развитию боевых возможностей армии США. Легкие и высокоэффективные материалы обеспечивают необходимую защиту без чрезмерной нагрузки на транспортные средства», — сообщает Киль

Новая турельная система будет размещена на американском военном внедорожнике Oshkosh L-ATV, который разработан в рамках программы ВС США по разработке броневого автомобиля JLTV.