Reuters: ЕС призывает к уважению протестов в Венесуэле

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В совместном заявлении 28 стран ЕС, сделанном на фоне протестов в Венесуэле, говорится, что венесуэльский народ имеет право на мирные протесты, свободно выбирать своих лидеров и определять свое будущее.

Европейский Союз призвал власти Венесуэлы уважать «гражданские права, свободу и безопасность» главы конгресса Хуана Гуайдо, — сообщает Робин Эммотт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Однако Европейский Союз пока не спешит признать его временным президентом Венесуэлы.

«23 января народ Венесуэлы массово призвал к демократии и возможности свободно определять свою собственную судьбу. Эти голоса нельзя игнорировать», — говорится в совместном заявлении 28 стран ЕС.

«Народ Венесуэлы имеет право на мирные протесты, свободно выбирать своих лидеров и определять свое будущее», — говорится в заявлении ЕС.

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Напомним, ранее 23 января в Венесуэле прошли массовые протесты, связанные с несогласием переизбрания на пост президента страны Николаса Мадуро. На фоне массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гайдо сообщил, что у него есть конституционное право временно исполнять обязанности президента и он приступает к их выполнению.