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Макрон согласился с предложением «дорогого друга Владимира» обсудить «защиту мира»

Главная » Последние новости » Новости мира » Макрон согласился с предложением "дорогого друга Владимира" обсудить "защиту мира"
 
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Владимир Путин предложил пятёрке стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН выработать новые правила игры.

Об этом он сказал на израильском форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», информирует enovosty.com/news.

Путин предложил «странам – основательницам ООН, пяти державам, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», собраться «в любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам», чтобы поговорить о том, как «защитить и отстоять мир».

Путин хочет собраться в кругу влиятельных стран и выработать новые правила игры, на которых будет основываться миропорядок. Российский президент предложил главам стран, членам совета Безопасности ООН — России, Китай, США, Франция и Великобритания, — провести в 2020 году саммит.

Лидер Франции Эмманюэль Макрон уже согласился с предложением «дорогого друга Владимира».

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«Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе»,- приводит слова Эммануэля Макрона kp.ru.

Напомним, в 2017 году Генассамблея ООН фактически признала Россию «оккупирующей державой». Генассамблея приняла резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. В документе речь идет о том, что правительство России незаконно установило законы и свои юрисдикции в Крыму. В документе ООН осуждает агрессию России против Украины в Крыму и требует от Кремля обеспечить соблюдение прав человека на аннексированном полуострове.

В ноябре 2019 года ООН обновила текст проекта резолюции об оккупации Россией украинских территорий. В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести ее вооруженные силы из аннексированного Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию украинской территории.

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Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря 2019 года приняла новую резолюцию. Документ получил название «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь(Украина) а также частей Черного и Азовского морей», в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории, а также говорится о наращивании военного присутствия РФ в частях Черного и Азовского морей.

Россия аннексировала украинский Крым и совершила акт агрессии по отношению к части территории Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году. Военные действия на Донбассе продолжаются на протяжении пяти лет. С начала агрессии тысячи украинских воинов ВСУ и добровольцев были убиты, десятки тысяч получили ранения.

Фото: Интерфакс


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