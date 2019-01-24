Комментарии Трампа могут спасти дочь основателя Huawei, — посол Канады

Главная » Последние новости » Новости мира » Комментарии Трампа могут спасти дочь основателя Huawei, - посол Канады Комментарии Трампа могут спасти дочь основателя Huawei, - посол Канады

Закрыть Отправить

По мнению посла Канады в Китае, Дональд Трамп может способствовать освобождению дочери основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу

По словам посла Канады в Китае Джона МакКаллума, комментарии президента США Дональда Трампа могут поддержать задержаного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и способствовать ее освобождению, — сообщает Девид Р. Сандс в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Джон МакКаллум также заявил журналистам, что главный финансовый директор телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co., арестованная в Ванкувере 1 декабря Мэн Ваньчжоу, «имеет ряд веских аргументов, которые она может выдвинуть» в борьбе с требованием Министерства юстиции США об ее экстрадиции.

Читайте: По всему миру “дуют новые ветра”, - Помпео

Напомним, Китай потребовал немедленного освобождения финансового директора Huawei, дочери основателя компании и одной из самых известных женщин-руководителей страны. В качестве очевидного возмездия за арест Ваньчжоу в Китае были задержаны два канадца.

Администрация Трампа на этой неделе подтвердила, что все еще добивается ее экстрадиции для предъявления обвинений компании “Huawei”, незаконно торгующей с Ираном в нарушение действующих экономических санкций.

Джон МакКаллум, обращаясь к китайским средствам массовой информации в Онтарио, отметил, что Канада не присоединялась к санкциям против Ирана, что является еще одним фактором, который может положительно сказаться на деле Ваньчжоу.