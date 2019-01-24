Китай убивает малый бизнес в Африке, — The Washington Times

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Китайские предприниматели доминируют в экономике африканских стран, продавая дешевую одежду, товары для дома, спиртные напитки и управляя ресторанами, отелями и другими предприятиями, что приводит к гибели местного малого бизнеса.

Малавийцу Дапалаба пришлось закрыть свой скромный магазин из-за острой конкуренции со стороны Китая, — сообщает Генри Киджимвана Мханго в The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Мне стало тяжело с тех пор, как китайцы открыли свои магазины в торговом центре», — сказал он.

Сейчас Дапалаба находится в таком же положении, как и большинство малавийцев, которые недовольны китайскими торговцами и обвиняют их в монополизации местного малого бизнеса.

Ситуация в Малави идентична ситуации и в других странах Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки и даже Южной Америки, где некогда обнадеживающий поток китайских государственных и частных инвестиций привел к росту опасений, что цена этих инвестиционных фондов — финансово и политически — будет намного выше, чем ожидалось.

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Китайские финансовые ресурсы начали поступать в Малави с 2008 года, когда небольшая страна, не имеющая выхода к морю, разорвала свои экономические связи с Тайванем и открыла двери для инвесторов из Пекина.

Китайские компании быстро начали строительный бум: построили здание парламента и президентскую резиденцию, огромный национальный стадион, шоссе и другие крупные проекты. Взамен китайским горнодобывающим компаниям разрешили добывать полезные ископаемые и древесину.

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Сейчас же китайские предприниматели доминируют в местной экономике, продавая дешевую одежду, товары для дома и спиртные напитки, а также управляя ресторанами, отелями и другими предприятиями. «Они используют несправедливую и неконкурентную торговую практику, предназначенную для уничтожения местного бизнеса», — сказал Стив Симсокве, торговец одеждой и активист из «Karonga Youth for Justice», организации, возглавляющей кампанию против китайских торговцев в сельских районах Малави.

Согласно малавийским законам, разработанным для защиты местных предпринимателей, китайские торговцы могут работать только в крупных городах и региональных центрах, таких как Блантайр, Мзузу и Зомба. Однако китайцы осуществляют торговлю как в небольших городах так и в сельских местностях.

«Мы не хотим, чтобы они находились здесь, потому что по закону им не разрешено вести малый бизнес в сельской местности. Мы требуем, чтобы правительство обеспечивало соблюдение закона», — сказал местный предприниматель Симсокве.

Малавийские поставщики недавно устроили акции протеста против китайских предприятий и руководителей по всей стране. Работники китайских фирм присоединились к демонстрациям, заявив, что их начальники часто оскорбляют их. Однако власти редко принимают меры по поступившим жалобам.

Китайцы закрыли свои магазины на несколько дней, но в итоге вновь открылись. «Мы пытались выразить свои претензии по этому вопросу правительству, но наш голос не был услышан», — сказал Майк Мломбва, президент Ассоциации предпринимателей коренных народов Малави.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа уже предупреждала о китайской практике иностранных инвестиций. Государственный секретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Р. Болтон выступили с резкими предупреждениями небольших стран быть осторожными в инвестиционных взаимоотношениях с Пекином.

«Китай использует взятки, непрозрачные соглашения и возникающие долги африканских стран, чтобы удерживать государства в плену требований Пекина. Их инвестиционные предприятия пронизаны коррупцией», — сообщил Болтон в своем выступлении перед Фондом наследия.

У западного соседа Малави, Замбии, местные продавцы также жаловались на проблемы, вызванные китайскими конкурентами. «Они захватили большинство рынков малых предприятий в Замбии, включая производство древесины», — говорит Чама Банда, который продает древесину в Китве в центральной Замбии.

«Инвесторы должны прийти, чтобы обеспечить рабочие места и улучшить экономику, а не приезжать в Замбию, чтобы продавать цыплят и жареную кукурузу, убивая при этом местный малый бизнес», — говорит местный житель.