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Как торговая сделка с США повлияет на автомобильную промышленность Великобритании

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Любая торговая сделка с США также может серьезно изменить британский автомобильный рынок, потенциально наводняя его пикапами и большими внедорожниками.

Когда Стивен Мнучин сказал аудитории в Давосе на этой неделе, что США могут ввести пошлины на британские автомобили в ответ на британский технологический налог, министр финансов США заявил, что Лондону предстоит непростой путь к заключению торгового соглашения с Вашингтоном после Брексита.

Но даже если переговоры будут проходить гладко в ближайшие месяцы, руководители британских автопроизводителей настаивают на том, что сделка по трансатлантической торговле не станет панацеей, обещанной некоторыми брекситерами, которые утверждают, что она компенсирует боль, возникшую после выхода из ЕС.

«На некотором значительном расстоянии важность отношений с ЕС должна стоять на первом месте», — сказал Майк Хоуз, исполнительный директор Общества автопроизводителей и торговцев, которое представляет отрасль. Около 18 процентов автомобилей, произведенных в Великобритании, продаются в США, по сравнению с 53 процентами в Европе, согласно данным SMMT за 2018 год.

Для импорта разница еще более значительная. Автомобили, импортируемые из ЕС, составляют 69 процентов рынка Великобритании, по сравнению с 1,4 процентами из США.

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«Никакая сделка с США не должна ограничивать нам доступ в Европу», — добавил Хоуз. В некоторых случаях руководители опасаются, что сделка с США может фактически навредить перспективам британских заводов, которые борются из-за падения продаж в стране и за рубежом и роста затрат.

Многие британские производители автомобилей класса люкс, такие как Jaguar Land Rover, Aston Martin и Bentley, уже имеют плодотворный доступ в США.

Между тем для тех иностранных производителей, таких как Nissan и Toyota, которые выбрали Великобританию в качестве шлюза на рынок ЕС, США остаются закрытым рынком, либо потому, что их британские модели слишком малы, либо потому, что другой мировой производитель обслуживает страну.

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«Рынок США сегодня торгуется очень открыто, трудно понять, чего еще мы можем желать», — сказал Майк Флевитт, исполнительный директор McLaren Automotive, которая продает около 40 процентов своих автомобилей в США.

С другой стороны, автопроизводители могут увидеть повышение пошлин в соответствии с новым торговым соглашением, если они не будут соблюдать «правила происхождения», согласно которым половина всех деталей, используемых в транспортном средстве, должна быть из Великобритании.

Те, кто продает автомобили в США, платят 2,5-процентные пошлины, сравнительно небольшую сумму, и ту, которые готовы нести более обеспеченные покупатели. В то время как McLaren утверждает, что перешагнул этот порог, многие компоненты, которые входят в автомобили британского производства, поставляются из Европы, что почти наверняка будет исключено из расчетов по сделке, заключенной только в Великобритании.

Производители массового рынка, такие как Toyota, Honda и Nissan, сталкиваются с более серьезными проблемами, отчасти потому, что другие заводы за пределами Европы уже поставляют на рынок США автомобили. Более того, пропасть между автомобильными правилами ЕС и США означает, что автомобили, продаваемые в США, принципиально отличаются: от расположения их подушек безопасности и прохождения краш-тестов до сложных систем контроля выбросов.

Nissan Qashqai, семейный внедорожник, сделанный в Сандерленде и экспортируемый в Европу, также продается в США как Rogue Sport. Но различия настолько велики, что британский завод не может сделать своего американского аналога. «Омологация в США полностью отличается от омологации в Европе, поэтому, к сожалению, это два разных инструмента», — сказал председатель правления Nissan в Европе Джанлука де Фиччи, имея в виду необходимость соблюдения определенных нормативных стандартов на рынке. «Наши автомобили созданы для европейского рынка».

Близость также является ключевым моментом. Добраться до Европы из Британии очень просто, но для достижения США требуется двухнедельное морское путешествие.

Любая торговая сделка с США также может серьезно изменить британский автомобильный рынок, потенциально наводняя его пикапами и большими внедорожниками, как только 10-процентные пошлины будут сняты. Внедорожники и более мелкие пикапы уже завоевывают рыночную долю в Великобритании и Европе, в то время как британский премиум-бренд легковых автомобилей Mini имеет ограниченные продажи в США, несмотря на более низкие пошлины.

Является ли грядущая американизация автомобильного рынка Великобритании совместимой с целями правительства по сокращению выбросов CO2 до чистого нуля к 2050 году и достижению краткосрочных целей в 2020-х годах, неясно. Несмотря на то, что американский рынок, который покупает 17 млн. автомобилей в год, больше европейского (15 млн.), членство в ЕС также дает Британии доступ к таким странам, как Южная Корея, через ряд торговых соглашений.

Две трети экспорта идет в саму Европу или страны, заключившие торговые соглашения с ЕС.

В центре внимания многих находится пример Австралии, где автомобильная промышленность была равна по размеру британской в ​​1970-х годах. Страна заключила торговую сделку с Таиландом в 2005 году, и постепенно ее заводы не могли экспортировать продукцию из-за торговых барьеров. Тем временем ее рынок был наводнен популярными тайскими моделями. В 2017 году страна закрыла свой последний автомобильный завод. «Никто не против этого торгового соглашения с США, но это зависит от условий», — сказал Хоуз. «Быстрые и грязные сделки, как правило, имеют плохие последствия».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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