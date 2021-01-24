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К 2023 году Турция планирует увеличить экспорт оборонной продукции на 10 миллиардов долларов

Главная » Последние новости » Новости мира » К 2023 году Турция планирует увеличить экспорт оборонной продукции на 10 миллиардов долларов
 
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По словам Исмаила Демира, председателя Управления оборонной промышленности (SSB), к 2023 году оборонная промышленность Турции планирует достичь 27 миллиардов долларов товарооборота, 10 миллиардов долларов экспорта и трудоустройства примерно для 80 000 человек.

Для сравнения, текущий турецкий оборонный экспорт составляет 3 миллиарда долларов, а товарооборот — 12 миллиардов долларов, информирует enovosty.com/news.

«В настоящее время Турция выполняет 700 проектов с оборонными фирмами на сумму 60 миллиардов долларов», — сказал Демир во время виртуальной встречи оборонной промышленности, организованной в этом году в третий раз Стамбульской ассоциацией оборонных и аэрокосмических кластеров (SAHA) в сотрудничестве со Стамбульской торговой палатой (ITO).

Турецкие дроны привлекли внимание всего мира после их широкого использования в Ливии и Нагорном Карабахе. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал беспилотные летательные аппараты «переломным моментом».

«Скоро мир увидит, как боевые дроны Bayraktar и Anka летают над европейским воздушным пространством и будут эксплуатироваться странами ЕС», — сказал министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

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Говоря о том, что расходы мировой оборонной промышленности на 2019 год превысили 2 триллиона долларов (14 триллионов турецких лир), Варанк отметил: «Оборот оборонной и авиационной промышленности в нашей стране вырос до 12 миллиардов долларов. Наш экспорт, который составлял 340 миллионов долларов в 2005 году, сегодня достиг 3 миллиардов долларов».

По его словам, министерство поддержало 813 проектов оборонной промышленности на сумму около 5 миллиардов турецких лир (674,8 миллиона долларов) в рамках программ, осуществляемых Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK).

Варанк добавил, что только за последние два года через Управление развития и поддержки малых и средних предприятий (KOSGEB) они предоставили ресурсы 131 компании, работающей в оборонной промышленности.

По словам министра, министерство выдало поощрительные сертификаты по 346 проектам с инвестициями в размере 8 миллиардов турецких лир за последние восемь лет в сфере оборонной промышленности.

«Объем наших проектов в сфере оборонной промышленности, который в 2002 году составлял 5,5 млрд долларов, сегодня достиг 60 млрд долларов»,  подчеркнул Варанк.

Источник: Defenseworld


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