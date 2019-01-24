Европарламент не одобрит соглашение по Brexit без плана по ирландской границе

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Координационная группа Европейского парламента по вопросам Brexit сообщила, что не одобрит Brexit-соглашение без полноценного плана по ирландской границе

Координационная группа Европейского парламента по вопросам Brexit сообщила, что не будет одобрять соглашение о выходе Британии из Европейского союза до тех пор, пока в документе не будут четко прописаны условия пересечения ирландской границы, — сообщает Франческо Гуарасцио в Reuters , информирует enovosty.com/news.

Хотя Великобритания согласна с тем, что не должно быть жесткой границы и нет необходимости в навязчивых проверках товаров на ирландской границе, ирландское правительство при поддержке остальной части ЕС хочет получить страховой полис на случай, если в будущем не удастся договориться о специальных таможенных и торговых соглашениях после Brexit.

«Позиция ЕС остается ясной, твердой и единой в этом вопросе», — говорится в заявлении Европейского парламента.

Координационная группа Европейского парламента по вопросам Brexit планирует снова собраться на заседание по соглашению после британского голосования в Палате общин 29 января, а Европарламент проведет дебаты по данному вопросу 30-31 января.

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