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Американская армия перекрашивает свою военную технику в зеленый камуфляж (ФОТО)

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Армия США перекрашивает свои военные машины в камуфляжный цвет, подходящий для европейского региона.

Десятки военных машин были перекрашены в камуфляж, более подходящий для нового окружения. Эти машины входят в состав армейского запаса и являются ключевым элементом для поддержки проецирования мощи и боевой готовности армии США в Европе и Африке, информирует enovosty.com/news.

Недавно батальону полевой поддержки 405-й армейской бригады полевой поддержки в Африке было поручено перекрасить десятки военных машин. Эти машины являются частью пакета проектирования мощностей армии США в Европе и Африке.

Американская армия перекрашивает свою военную технику в зеленый камуфляж (ФОТО)

Всего за два месяца, ноябрь и декабрь — в рекордно короткие сроки — команда местных итальянских сотрудников из Директората технического обслуживания AFSBn-Africa перекрасила 36 автомобилей на армейском складе в Ливхорне.

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«Наиболее примечательным был высокий уровень мастерства, достигнутый этой командой при выполнении задания с опережением графика», — сказал Том Фиори, директор по техническому обслуживанию 405-й AFSB.

Американская армия перекрашивает свою военную технику в зеленый камуфляж (ФОТО)

Операции по покраске автомобилей совершаются примерно вдвое быстрее благодаря новаторской установке сборочной линии. Это усилие увеличивает поток через окрасочную камеру и сокращает время простоя, обычно вызываемое переключением между подготовкой, покраской и трафаретом.

Окрашиваемые автомобили включают Хамви, топливозаправщики, военные машины скорой помощи и полуприцепы. Все перекрашиваются с желто-коричневого на трехцветный камуфляж.

Источник: Defence-blog


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