Супруг королевы Елизаветы II в больнице шутит с врачами и пребывает в хорошем настроении
Герцог Эдинбургский был доставлен в больницу на вертолете в пятницу для лечения ранее обнаруженного заболевания, что вызвало беспокойство у доброжелателей.
Говорят, что 98-летний мужчина пребывает в хорошем настроении и шутит с врачами в частной больнице короля Эдуарда VII, информирует enovosty.com/news.
Ожидается, что он будет находиться в больнице в течение нескольких дней, но неясно, достаточно ли он поправится, чтобы вернуться в поместье королевы в Сандрингеме к Рождеству.
Тем временем королева смело улыбается и машет доброжелателям, в то время как ее супруг уже третий день находится в больнице.
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Это был обычный день для 93-летнего монарха, с приветствием 250 зрителей, когда она приехала в церковь на воскресную службу в поместье Сандрингем в Норфолке.
Она прибыла на службу на «Бентли» с шофером, вместе с графом и графиней Уэссекскими и их детьми.
55-летний принц Эдвард не ответил на вопрос интересующихся о здоровье своего отца, но он улыбнулся зрителям, когда шел в церковь 16-го века со своей семьей.
Больница короля Эдуарда VII в Лондоне
Королева, на которой было темно-зеленое пальто с соответствующей шляпой и черными перчатками, вышла из церкви, поболтав с настоятелем после службы.
Она остановилась, чтобы улыбнуться присутствующим, и помахала рукой, прежде чем сесть в машину.
Доброжелатели надеялись, что появление было признаком, что у герцога дела идут хорошо.
37-летняя Элеонора Браун-Ахерн сказала: «Мы получили от нее волну тепла. Она определенно была в хорошем настроении. Она выглядела замечательно, учитывая, что у нее происходит дома».
44-летняя Мэнди Гент добавила: «Тот факт, что она помахала людям, является хорошим признаком здоровья Филиппа. Я просто надеюсь, что он вернется к Рождеству».
В дворце сообщили, что супруг королевы был помещен в больницу в качестве меры предосторожности, но детали состояния принца остаются неясными.