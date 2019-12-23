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Как Китай может использовать свои 2 авианосца, чтобы отрезать Тайвань от иностранной помощи

Главная » Последние новости » Новости мира » Как Китай может использовать свои 2 авианосца, чтобы отрезать Тайвань от иностранной помощи
 
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Эксперты считают, что новейший авианосец Китая, возможно, объединится с другим, чтобы не позволить иностранным силам прийти на помощь Тайваню в случае конфликта.

По данным военного журнала и специалистов по обороне, новый авианосец Китая, вероятно, объединится с еще одним кораблем для формирования боевой группы с двух авианосцев, чтобы перекрыть иностранным военным доступ на Тайвань во время конфликта, информирует enovosty.com/news.

Вместо того чтобы бороться в одиночку, Shandong, который был введен в эксплуатацию недавно, будет работать с Liaoning, переоборудованным советским судном, чтобы создать более мощную комбинацию для блокирования американских или японских судов от достижения острова. Об этом говорится в пекинском ежемесячном журнале «Военно-морские и торговые суда».

«Другая важная задача боевой группы состоит в том, чтобы не дать американским бомбардировщикам большой дальности взлететь с военно-морской базы на Гуаме. Это должно было бы помешать американским самолетам нацеливаться на десантно-транспортные формирования и китайские подводные лодки НОАК», — говорится в сообщении.

Пекин считает Тайвань своенравной провинцией, которая в случае необходимости должна быть силой объединена с материком.

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В дополнение к Ляонину и Шаньдуну в группу с двумя авианосцами войдут два ракетных эсминца типа 055, самый совершенный эсминец в регионе; четыре фрегата типа 054; шесть фрегатов с управляемыми ракетами, а также один корабль снабжения и три атомные подводные лодки типа 093B.

авианосец Ляонин

Военный комментатор из Гонконга Сон Чжунпин сказал, что группа с двумя авианосцами поможет Народно-освободительной армии расширить зону боевых действий от побережья материкового Китая до воздушных и морских районов вокруг Тайваня.

«Блокирование доступа американских и японских флотов на Тайвань является основной миссией НОАК», — сказал Сон. «Однако для того, чтобы получить высшие преимущества в морских и воздушных областях, НОАК должна координировать не только боевую группу с двумя авианосцами, но и совместные операции между различными боевыми подразделениями, такими как ракетные силы, десантные войска и другие группы обслуживания».

Пекинский военный специалист Чжоу Ченминг согласился, заявив, что боевая группа с двумя авианосцами предоставит НОАК «больший щит» и позволит ему отражать любые иностранные флоты, намеревающиеся вмешаться на Тайване.

«Вместе два авианосца смогут запустить около 30 истребителей J-15 на базе авианосцев для нацеливания на любые военные самолеты американских ударных групп, что эффективно уменьшит численность американских сил», — сказал Чжоу.

«Но боевая группа с двумя авианосцами — это чисто оборонительная мера. Она ​​недостаточно мощна, чтобы нанести удар по другим странам региона, особенно когда имеешь дело с американскими боевыми группами».

Он сказал, что Пекин рассматривает Тайвань как один из своих «основных национальных интересов» и «не пожалеет усилий для сохранения целостности своей территории, если Тайвань предпримет реальные действия для провозглашения независимости».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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