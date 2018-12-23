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Еще одна европейская страна решила добиваться церковной автокефалии

Главная » Последние новости » Новости мира » Еще одна европейская страна решила добиваться церковной автокефалии
 
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Власти Черногории будут требовать восстановления Черногорской православной церкви.

Об этом в одном из телеинтервью сообщил президент страны Мило Джуканович. По его словам, Сербская православная церковь негативно влияет на независимость Черногории, информирует enovosty.com/news.

В связи с влиянием Сербской православной церкви на народ, президент Черногории заявил о необходимости восстановления автокефалии Черногорской церкви. Джуканович добавил, что государство будет этому способствовать, а также возьмет на себя всю ответственность.

На данный момент Сербская православная церковь является в Черногории господствующей. Она занимает 6 место в диптихе поместных церквей, принадлежащих Константинопольскому патриархату, а также 7 место – в списке РПЦ. Добавим также, что эта церковь отказывалась признавать каноничность Православной церкви Украины.

Черногорская православная церковь лишена канонического статуса. Автокефальной эта религиозная организация провозгласила себя давно – в 1993 году. На протяжении долгих лет она борется за свое признание. Отметим, что Черногорская церковь состояла в евхаристических отношениях с УПЦ КП.

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Напомним, что в Украине 15 декабря было объявлено о появлении единой Православной церкви Украины. Ее главой стал митрополит Епифаний.


Автор: Катерина Лукьянчук
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