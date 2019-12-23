Черногория приобретает бронеавтомобили JLTV

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Черногория в числе первых союзников США по НАТО получит бронеавтомобили JLTV

В компании Oshkosh Defense Corp подтвердили, что Черногория в числе первых союзников США по НАТО получит новейшие легкие тактические бронеавтомобили Joint Light Tactical Vehicles (JLTV). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Черногория в числе первых союзников по НАТО получит 30 бронеавтомобилей JLTV», — говорится в пресс-релизе компании.

В середине ноября Министерство национальной обороны Литвы также сообщило, что Агентство военной техники при Министерстве национальной обороны и Министерство обороны США подписали все необходимые документы для приобретения Литвой 200 единиц бронеавтомобилей JLTV.

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Новые бронеавтомобили укрепят нынешние военные возможности Вооруженных сил Литвы, повысят мобильность, защищенность и боевую мощь. Литва приобретает JLTV также у компании Oshkosh Defense.