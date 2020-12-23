Армия США будет использовать искусственный интеллект для разработки системы химико-биологической защиты

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Армия США будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение для разработки системы химико-биологической защиты

Армия США объявила о планах использовать искусственный интеллект и машинное обучение (ИИ/МО) при разработке решений для химической и биологической защиты. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу, выпущенному в понедельник Командным химико-биологическим центром по развитию боевых возможностей армии США, AI/ML — это компьютерная возможность нового поколения, которая может изменить как жизнь людей, так и военный потенциал армии.

Сообщается, что Командный химико-биологический центр по развитию боевых возможностей (DEVCOM CBC) идет в ногу с новейшей вычислительной революцией посредством своей программы Grand Challenge, включая реализацию трех пилотных проектов и проведение семинара для сотрудников.

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«Мы начинаем с трех пилотных проектов, чтобы продемонстрировать ценность ИИ/МО», — сказал химик-исследователь Патрик Райли