Китайский робот привезет с Луны грунт (ВИДЕО)

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Китайский робот впервые за 44 года привезет с Луны грунт

C китайского космодрома Вэньчан состоится запуск новейшей китайской ракеты Long March 5, у которой на борту находятся аппараты лунной миссии Chang’e 5, информируют Экономические Новости.

Согласно представленной информации, 29 ноября модуль Xinhua будет опущен на Луну. По предварительным оценкам, возраст геологического материала в этом районе достигает 1,21 млрд лет.

Модуль Xinhua должен пробурить поверхность до глубины около 2 м, взять грунт и поместить его в капсулу. Общий вес поверхностного материала должен достигать 2 кг.

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Напомним, в отличие от миссий аппаратов Chang’e 4 миссия аппарата лунной миссии Chang’e 5 является краткосрочной и рассчитана на две земные недели.