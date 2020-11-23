Китай предлагает использовать единую мировую систему QR-кодов для учета больных на COVID-19, — Fox News
Си Цзиньпин предложил использовать единую систему QR-кодов на международном уровне
Президент Китая Си Цзиньпин предложил использовать QR-коды для восстановления пассажиропотока между странами. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.
По сообщению South China Morning Post, Си Цзиньпин обратился к другим мировым лидерам на саммите G-20 в Эр-Рияде. Китайский лидер сказал, что система QR-кода может помочь возобновить путешествия, позволяя учитывать результаты тестов на COVID-19 на международном уровне.
«Нам необходимо стандартизировать политику…», — сказал Си Цзиньпин.
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Напомним, Китай с февраля использует QR-коды для отслеживания состояния здоровья граждан