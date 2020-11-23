Даниил Богатырев рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

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В НАТО сообщили, что Альянс "ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах, а успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к членству"

С вопросом относительно влияния проведения реформ на возможность вступления в НАТО «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что вступление Украины в НАТО, в обозримой перспективе, не предвидится

«Когда евро-атлантические чиновники говорят о сотрудничестве с Украиной и проведении реформ здесь для соответствия стандартам НАТО, они имеют ввиду, прежде всего, свой собственный интерес. А заключается он в том, чтобы американские и прочие НАТОвские советники присутствовали во всех украинских силовых структурах, влияя на их деятельность и в том, чтобы продавать Украине продукцию американского ВПК», — сообщает Даниил Богатырев