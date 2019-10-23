Жестокий диктатор, бывшие партнеры США и Аль-Каида: вот кто сейчас контролирует Сирию

Главная » Последние новости » Новости мира » Жестокий диктатор, бывшие партнеры США и Аль-Каида: вот кто сейчас контролирует Сирию Жестокий диктатор, бывшие партнеры США и Аль-Каида: вот кто сейчас контролирует Сирию

Закрыть Отправить

В то время как курдские силы контролируют большую полосу северо-восточной Сирии, турецкое вторжение все изменит

Неожиданное решение президента Дональда Трампа вывести войска США из контролируемых курдами районов в северо-восточной Сирии, вновь может “перекроить” территорию страны. , информирует enovosty.com/news.

По состоянию на октябрь, курдские силы, объединенные под знаменем Сирийских демократических сил (СДС), контролировали большую часть северо-восточной Сирии, от северной границы с Турцией, охватывающей бывшую столицу ИГИЛ в городе Ракка, на юг до Аль-Каима на сирийско-иракской границе, а также часть территории в западной Сирии, к северу от Алеппо.

Вот основные силы, которые контролируют Сирию.

Читайте: Рубль отреагировал на решении Путина по Сирии

Бизнес инсайдер

Курдские силы, объединенные с арабскими СДФ, контролируют северо-восточную часть Сирии

Читайте: Основатель «Хезболлы»: Диктаторский режим в Сирии держится только на поддержке России

Боец из СДФ с оружием в руках смотрит на северный город Табка в Сирии. Сирийские демократические силы AP.

Курды, этническая группа, живущая в основном в Иране, Ираке, Сирии и Турции, хотя некоторые курды живут в Европе и Северной Америке.

В Сирии курдская YPG, то есть «Подразделения народной защиты», сражалась вместе с силами США, чтобы победить ИГИЛ на территории, которую курды называют Рожава.

Генерал армии США в отставке Джозеф Вотел, возглавлявший Центральное командование США во время кампании против ИГИЛ, выразился так: «В конце концов, YPG стала основой боевых сил против ИГИЛ в Сирии. Без этого президент Дональд Трамп не смог бы объявить о полном поражении ИГИЛ «.

Курдские силы контролируют северо-восточную часть Сирии, а также участок земли к северу от Алеппо. Однако после того, как Трамп решил вывести американские войска, и открыть коридор для Турции, все может измениться за считанные недели.

Турецкие силы контролируют несколько разбросанных участков земли возле сирийского города Алеппо, а также полосу вдоль сирийской границы, к югу от турецкого города Газиантеп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Reuters

Турция критически относится к СДФ, считая ее союзником Рабочей партии Курдистана (РПК), которая базируется в Турции и Ираке.

С момента своего основания в 1970-х годах требования РПК об автономии внутри Турции жестоко подавлялись, в результате чего Турция вообще объявила РПК террористической организацией.

По данным BBC, около 40 000 человек погибли в конфликте между Турцией и РПК.

В северо-восточной Сирии Турция создала «безопасную зону», куда можно переселить сирийских беженцев, бежавших от гражданской войны, и создать буфер между турецкими и курдскими силами. США согласились на безопасную зону, но в связи с внезапным выводом американских сил неясно, как далеко Турция намерена продвинуться в Сирию, сообщает Reuters.

Режим Асада удерживает большую часть Сирии

Огромный портрет президента Сирии Башара Асада в районе Старого рынка Алеппо, 27 сентября 2019 года. Associated Press

Президент Сирии Башар Асад при значительной поддержке со стороны России, Ирана и поддерживаемой Ираном военизированной группировки «Хизбалла» боролся за восстановление контроля над значительными районами Сирии.

Асад пообещал вернуть себе «каждый дюйм» Сирии, но во время его кампании мирные жители пострадали от жестоких атак, включая применение химического оружия.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, во время конфликта около 11 миллионов сирийцев были перемещены внутри страны и за ее пределы, и более 500 000 были убиты.

Другие, более мелкие части страны принадлежат таким группам, как Хаят Тахрир аш-Шам, которые контролируют территорию на северо-западе.

Мятежники-исламисты из Хаят-Тахрир-эш-Шама у деревень Аль-Фуа и Кефрайя в Сирии, 18 июля 2018 года Халил Ашави / REUTERS

Хаят Тахрир аль-Шам (HTS) был основан как Джабхат ан-Нусра в начале гражданской войны в Сирии.

Согласно Центру стратегических и международных исследований, в 2017 году он объявил о своем отказе от «Аль-Каиды», хотя США и ООН еще в прошлом году заявили, что HTS все еще связана с «Аль-Каидой».