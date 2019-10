ВВС США получили на вооружение лазерную систему для борьбы с дронами (ВИДЕО)

ВВС США получили на вооружение высокоэнергетическую лазерную систему для борьбы с беспилотниками

С целью блокировки возможности вражеских беспилотников отслеживать и наносить удары по наземным войскам Министерство обороны США финансировало разработку высокоэнергетической лазерной системы. Система будет развернута за пределами США и первое время будет эксплуатироваться с целью обучения операторов и проверки эффективности работы системы в реальных условиях.

