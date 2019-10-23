ВВС США получили на вооружение лазерную систему для борьбы с дронами (ВИДЕО)

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ВВС США получили на вооружение высокоэнергетическую лазерную систему для борьбы с беспилотниками

ВВС США получили на вооружение высокоэнергетическую лазерную систему для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

С целью блокировки возможности вражеских беспилотников отслеживать и наносить удары по наземным войскам Министерство обороны США финансировало разработку высокоэнергетической лазерной системы. Система будет развернута за пределами США и первое время будет эксплуатироваться с целью обучения операторов и проверки эффективности работы системы в реальных условиях.

В системе используется усовершенствованный вариант многоспектральной системы нацеливания, электрооптический (инфракрасный) датчик для обнаружения, идентификации и отслеживания дронов. После обнаружения дрона система поражает угрозу, нейтрализуя БАП за считанные секунды.

«Пять лет назад мало кто беспокоился об угрозе беспилотника», — сказал президент Raytheon Space and Airborne Systems Рой Азеведо. «Сейчас мы постоянно слышим о нападениях дронов. Наши клиенты попросили нас разработать систему противодействия БАП. Мы сделали это», — сообщил Азеведо. Высокоэнергетическую лазерную систему установили на небольшом вездеходе.